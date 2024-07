Homem pula no mar para não entregar senha do celular para a namorada e termina preso

Durante uma operação da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida, um homem saltou no mar ao invés de fornecer a senha de seu celular para a namorada. A situação aconteceu após duas agentes abordarem o barco em que o casal estava, que circulava na região de Key West, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo o NY Post, as agentes estavam realizando uma operação contra embarcações ilegais, quando notaram irregularidades no barco do casal. Os dois também não possuíam documentos de identificação adequados, o que gerou um clima de tensão na abordagem.

Em vídeo gravado pela câmera corporal do uniforme de uma das agentes, é possível ver o momento em que o homem, identificado apenas como AJ, discute com as policiais e a namorada, que tenta o convencer a desbloquear o celular para resolver a situação. Veja:

A situação atingiu seu ápice quando AJ perguntou aos policiais o que aconteceria se ele pulasse na água e nadasse para longe. A namorada ameaçou terminar o relacionamento se ele fizesse isso, mas o homem pulou no mar mesmo assim. Após sete minutos de nado, AJ foi preso antes de alcançar a praia, enfrentando acusações de resistência à prisão e violações de regulamentos marítimos.

A namorada ameaçou terminar o relacionamento caso AJ saísse nadando, mas o homem pulou no mar mesmo assim (Foto: Reprodução/YouTube)

O caso ocorreu em abril e as imagens foram postadas três semanas atrás. O vídeo começou a viralizar nas redes sociais e o que chamou a atenção do público foi o fato do homem estar mais preocupado com sua namorada ver o que tinha no seu celular do que ser preso.

Após a "fuga", no entanto, ele acabou se entregando à Polícia, como pode ser visto no vídeo completo, disponível no Youtube:

