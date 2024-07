Cantora se anuncia como prêmio de rifa: 'dinheiro, vergonha e namorado eu não tenho'

A mexicana Nahara Cárdenas, de 27 anos, estava passando por um aperto financeiro quando resolveu fazer uma rifa. O detalhe que chamou a atenção foi que ela anunciou a si mesma como prêmio do jogo. Quem vencesse sairia em um encontro com ela.

A situação viralizou nas redes sociais e todos os bilhetes da rifa, que custavam 200 pesos mexicanos (em torno de R$ 61), foram vendidos em menos de uma hora. Nahara embolsou o equivalente a cerca de R$ 3.500 com o que ela também chamou de "experimento social".

Ao Jornal TeleDiario, ela declarou como justificativa: "Porque dinheiro, vergonha e namorado são coisas que eu não tenho".

A mexicana, que é cantora de uma banda de rock, no entanto, impôs algumas regras para o encontro "romântico": Ele deve ter a duração de no máximo e é proibido contato físico sem consentimento. O vencedor não pode levá-la para o motel, hotel ou sua casa. Comentários picantes também estão vetados e violações implicam no cancelamento imediato do encontro, sem direito a reembolso.

O sorteio foi realizado no dia 5 de julho, conforme o resultado da loteria oficial mexicana. O vencedor foi identificado como o empresário Ruso Robles. Os dois continuam combinando o encontro. Também faz parte do regulamento que o ganhador respeite o horário de trabalho da cantora.

Após o sucesso da rifa, Nahara decidiu fazer uma campanha para arrecadar verba para comprar ração para cães abandonados.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)