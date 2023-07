Homem ganha carro em rifa, sai para comemorar e é preso; vídeo

A cidade de Anicuns, a 74 quilômetros da capital do estado de Goiás, testemunhou uma situação polêmica no último sábado (22). É que um homem que havia ganhado um carro em uma rifa acabou sendo preso após realizar manobras arriscadas no meio de uma rua da região, comemorando a sua conquista de forma imprudente.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), a equipe de supervisão do 48º Batalhão de Polícia Militar estava realizando patrulhamento na região central da cidade quando se deparou com o veículo executando manobras proibidas em plena via pública.

As imagens foram divulgadas pela corporação e mostram o momento em que os militares abordam o condutor. A viatura para em frente ao veículo e os policiais descem do veículo, abordando o motorista armados. O homem é obrigado a sair do carro, e o veículo é apreendido pelas autoridades. Assista!

O que são 'zerinhos'?

As manobras perigosas, chamada de "zerinhos", consistem em fazer o carro girar e lançar fumaça gerada pelo atrito dos pneus contra o asfalto. Essa prática não apenas representa uma infração gravíssima de trânsito, mas também coloca em risco a segurança dos demais usuários das vias públicas e pedestres.

Um homem foi autuado com um termo circunstanciado de ocorrência, além de ser multado por infração gravíssima, cujo valor pode chegar a quase R$ 3 mil, além de perder o direito de dirigir temporariamente. A ação rápida da polícia resultou na apreensão do veículo e na prisão do motorista, evitando possíveis acidentes e danos à comunidade.