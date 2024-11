Acidente de ônibus deixa 36 mortos na Índia

Trinta e seis pessoas morreram nesta segunda-feira (04.11) no estado de Uttarakhand, norte da Índia, quando o ônibus em que viajavam caiu em um barranco, informou o governo local.

"Confirmamos 36 vítimas até o momento", afirmou Deepak Rawat, funcionário do governo do estado de Uttarakhand, no Himalaia. Três pessoas gravemente feridas foram transportadas de helicóptero para o hospital.

Acidentes são frequentes nas rodovias da Índia, conhecidas por suas condições precárias e perigosas.

Segundo um relatório do Banco Mundial de 2021, 11% do total de mortes nas estradas no mundo acontecem na Índia, apesar de o país representar apenas 1% dos veículos do planeta.