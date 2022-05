Restos mortais podem ser de menino de 3 anos que caiu de jetski em Marabá

Um material, supostamente humano, foi encontrado por ribeirinhos no final da tarde deste domingo (29), às margens do rio Tocantins, em Marabá, no sudeste do Pará, e pode ser os restos mortais de um menino de 3 anos que caiu nas águas e desapareceu durante um passeio de jetski. A criança estava na companhia do pai, Luciano Alves Ferreira, no dia 15 deste mês, data do acidente. A procura pelo menino durou oito dias. No último dia 23, o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos, sem sucesso.

Na tarde desta segunda-feira (30), superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, delegado Vinícius Cardoso das Neves, confirmou à reportagem de OLiberal.com que houve a “localização das vísceras próximo ao local em que a criança caiu do jetski”.

“O material foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para verificar se é tecido humano. Em caso positivo, será feita comparação de material genético com familiares da criança desaparecida”, explicou o delegado.

Relembre o caso

No momento do acidente, de acordo com um amigo da família, a criança estava com o pai às 2h da madrugada. Ambos foram dar um passeio de moto aquática. Foi durante esse programa que o menino desapareceu. Nas primeiras buscas pela criança, familiares e amigos usaram rede de arrasto e rabetas.​​

Após o acidente, o pai da criança foi conduzido à Seccional de Polícia Civil. De acordo com o delegado Vinícius das Neves, Luciano Alves Ferreira foi submetido ao teste do etilômetro, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confirmou a ingestão de bebida alcoólica.

Além disso, na unidade policial, foi constatado que Luciano não possuía permissão nem habilitação para pilotar qualquer tipo de embarcação. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, inicialmente tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.