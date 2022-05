Criança desaparece durante passeio de veículo aquático com o pai em Marabá

Um menino de 3 anos de idade desapareceu na madrugada de sábado (14), quando caiu nas águas do Rio Tocantins, em Marabá, enquanto passeia com o pai em um jet ski. Amigos e familiares se mobilizaram durante o final de semana e nesta segunda-feira (16) para fazer buscas no local. O Corpo de Bombeiros participou da procura no domingo (15).

A criança fazia parte de um grupo de dança de quadrilha mirim de Marabá. No último sábado, dia do acidente, o menino chegou a participar do ensaio do ensaio para a Festa Junina da cidade, que será realizado no próximo mês.



Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram à reportagem de O Liberal que “foram acionados, por meio do 5º GBM (Marabá), neste último domingo (15), para atender a ocorrência de uma criança que teria supostamente desaparecido após cair de um veículo aquático do tipo jet ski. As equipes de busca foram acionadas e realizam buscas.”

Também demanda, a Polícia Civil informou que “apura o desaparecimento de uma criança de três anos, que caiu no rio Tocantins, durante um passeio de moto aquática no sábado, 14, no município de Marabá. Buscas estão sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros. Um inquérito foi instaurado e apura o caso”