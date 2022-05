Marabá: Pai de criança que caiu de ​​jetski estava sob efeito de álcool, diz delegado

O superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, delegado Vinícius Cardoso das Neves, informou, na tarde desta segunda-feira (16), que o pai do menino de 3 anos que está desaparecido, no rio Tocantins, em Marabá, foi conduzido à Seccional de Polícia Civil, na noite do último sábado (14), data do acidente. O homem, identificado como Luciano Alves Ferreira, foi submetido ao teste do etilômetro, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confirmou a ingestão de bebida alcoólica.

Além disso, na unidade policial, foi constatado que Luciano não possuía permissão nem habilitação para pilotar qualquer tipo de embarcação. O delegado Vinícius confirmou que a criança ainda não foi encontrada. Buscas continuam sendo realizadas.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, inicialmente tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.