Buscas por menina desaparecida em Marabá entram no quinto dia

As buscas por Isabela Amaral, de 10 anos, desaparecida em Marabá, no sudeste do Pará, continuam. A procura pela criança chega ao quinto dia nesta segunda-feira (16). As mobilizações da Polícia Civil (PC) para encontrá-la começaram em 11 de maio deste ano, quando o corpo de Gleiciane Amaral, mãe da menina, foi encontrado. O cartaz de pessoa desaparecida foi produzido pelo Disque Denúncia da região, e está sendo distribuído na cidade.

Conforme as informações divulgadas pela PC, as buscas foram feitas em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), na residência onde Gleiciane foi assassinada Ela residia com o companheiro e a filha na Folha 16, Nova Marabá. A procura ocorreu em um reservatório da casa e em uma grota nas imediações da área.

Ainda segundo a Polícia Civil, está sendo reconstruindo detalhadamente o itinerário feito pelo padrasto da criança, Eliezer Amaral - principal suspeito de assassinar Gleiciane - por meio de trabalho investigativo tecnológico e de campo. A PC acompanhou o trajeto feito pelo carro usado por ele, captado pelas câmeras de segurança das vias, além de outras técnicas que não foram informadas.

Eliezer se jogou debaixo de uma carreta no mesmo dia do assassinato da ex-companheira. Por volta das 13 horas, o corpo dele foi encontrado sem vida. O veículo e o cadáver estavam na rotatória do Km 6 (Nova Marabá). O homem era lotado no Fórum Eleitoral de Marabá. O carro dele foi encontrado estacionado em um hotel, mas não há registro da entrada da menina no local.

PC e CBMPA realizaram buscas ao longo do final de semana na zona rural que compreende a saída de Marabá, sentido a Eldorado dos Carajás, até após a Vila Sororó, perfazendo extensa área de abrangência, com a utilização de cão farejador e cavalos para facilitar o acesso às áreas mais difíceis.

Para ajudar a encontrar a menina

Quem tiver alguma informação sobre a localização de Isabela Lima Mendes Amaral, pode entrar em contato com o Disque Denúncia Sudeste do Pará via canais de atendimento: Telefone (94) 3312-3350; WhatsApp (94) 98198-3350; (94) 3312-3350