Marabá: menino cai de jet ski e some no Rio Tocantins

O domingo é de tensão no Município de Marabá, no sudeste do Pará, com o desaparecimento de um menino de apenas três anos de idade que caiu de um jet ski na madrugada de hoje (15). As primeiras informações são de que a queda da criança nas águas do Rio Tocantins se deu quando ele passeava com o pai no veículo. Familiares, amigos e profissionais dos órgãos de Segurança Pública mobilizam-se em buscas pela região a fim de encontrar o garoto.

O menino havia acabado de participar, no sábado (14) à tarde, de um ensaio da quadrilha junina "Fogo no Rabo", de Marabá. O garoto havia se destacado no grupo cultural.

No momento do acidente, de acordo com um amigo da família, a criança estava com o pai às 2 horas da madrugada. Ambos foram dar um passeio de jet ski. Foi durante esse programa que o menino desapareceu.

Nas buscas pela criança, familiares e amigos usam rede de arrasto e rabetas. A família da criança mora no bairro Santa Rosa, na área da Marabá Pioneira.

A reportagem busca novas informações sobre o caso.