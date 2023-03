Refém na Augusto Montenegro: Policiais que negociaram em sequestro serão condecorados

Policiais Militares que estiveram à frente das mais de 17 horas de negociações no caso da família refém, na Augusto Montenegro, vão ser condecorados pelo Governo do Pará. Cerca de 15 honrarias serão entregues pelo Estado aos agentes de segurança pública. A informação veio por meio de nota oficial, nesta quinta-feira (09).

A programação acontece nesta sexta-feira (10), às 10h30, no Palácio do Governo. A cerimônia contará com a presença do Governador do Pará, Helder Barbalho, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

Entenda o caso

Ana Júlia de Sousa Brito, 26 anos, foi mantida refém junto com os dois filhos, 9 e 7 anos, e a filha pequena, 3, desde a noite da última quarta-feira (8). O coronel e comandante da Polícia Militar, Dilson Júnior, informou que foi a negociação mais longa da história do Pará.

Com base no depoimento do motorista de aplicativo, o delegado Adriano Izidio afirma que a intenção de Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, era assaltar o veículo ocupado pelas vítimas. Adriano também descartou a hipótese de Yann ter recebido ajuda de outra pessoa no crime.

Veja um dos momentos tensos durante a negociação:

Veja imagens da ação envolvendo reféns que durou mais de 17 horas:

Refém na Avenida Augusto Montenegro

Tia de Yan alegou que ele não é criminoso: