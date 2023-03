Refém na Augusto Montenegro: Yann pode responder por três crimes, pontua delegado

O sequestrador que fez quatro reféns na avenida Augusto Montenegro, Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, pode responder por três crimes: roubo circunstanciado pela restrição da liberdade e emprego de arma de fogo. Entretanto, os delitos pelos os quais ele deverá ser responsabilizado só irão ser detalhados na conclusão do inquérito policial. A informação foi repassa à imprensa pelo delegado Adriano Izidio, nesta quinta-feira (9), na Seccional da Marambaia, em Belém.

“Ali (sequestro) nós temos o crime roubo, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e houve emprego de arma branca. A priori são as informações que temos. Ainda vamos fazer a conclusão do inquérito, o qual temos um prazo legal de 10 dias. Outras informações ainda vão ser coletadas e, factualmente, essas captulações podem ser modificadas, mas a priori será a de flagrante”, concluiu.

Motorista de aplicativo ajudou a entender o caso

Adriano disse que o depoimento do motorista de aplicativo e dono do carro, onde as quatro vítimas foram mantidas reféns, foi fundamental para entender o caso. “Nós fizemos a oitiva do motorista de aplicativo e ele revelou para gente toda dinâmica do que aconteceu. (...) foi solicitada uma viagem para a Ana Júlia e no momento que ela foi ingressar no veículo, ele (Yann) entrou junto com ela a pressionando para dentro do veículo, já utilizando uma faca. Teve uma discussão do veículo, que ficou parado o tempo todo. Após o Yann dar voz de assalto e ameaçar violentamente todas as pessoas do carro, inclusive, apontando a faca para o motorista", detalhou.

Motorista conseguiu chamar atenção para o veículo

Antes de fugir do carro, o motorista também teria conseguido chamar a atenção das autoridades policiais para o veículo, detalhou ainda o delegado. "O condutor conseguiu desligar o veículo, buzinar e fazer sinais com o farol para a PM que estava próxima. Os policiais perceberam que havia uma situação estranha ali. Ele (motorista de aplicativo) tirou as chaves do carro e saiu dali e conseguiu chamar os policiais. No exato momento que os PMs foram fazer a abordagem já para neutralizá-lo, ele (Yann) ameaçou a vítima (Ana Júlia) e colocou a faca contra o pescoço dela. Por conta disso, os policiais escolheram retrair e esperar que ele se acalmasse um pouco, porque estava muito agressivo, xingando bastante”, disse Izidio.

