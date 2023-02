'Rato' cearense é preso no Aeroporto de Belém por roubo com uso de arma de fogo

Um homem, identificado como Herbert Alves de Araújo Barbosa, conhecido como "Rato", foi preso dentro de um avião, no Aeroporto de Belém, localizado no bairro Val-de-Cans, na madrugada de quarta-feira (15). O passageiro é investigado pelo crime de roubo com uso de arma de fogo. Ele é natural da cidade de Morado Nova (CE).

VEJA MAIS

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e cumprido pela Polícia Federal do Pará, por meio de investigação da inteligência do Núcleo de Polícia Aeroportuária da Polícia Federal.

O alvo foi abordado ainda dentro da aeronave, logo após a aterrissagem de conexão em Belém. O voo tinha como destino a cidade de Macapá (AP).

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional paraense.