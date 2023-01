Unidade de Registro Estrangeiro funciona no Aeroporto Internacional de Belém a partir de hoje (31)

A partir desta terça-feira (31) a Unidade de Registro Estrangeiro deixa o Shopping Metrópole, em Ananindeua, e passa a funcionar no Aeroporto Internacional de Belém, no segundo piso. Na próxima quinta-feira (2), a Polícia Federal também vai oferecer serviços relacionados à emissão de passaporte na Superintendência Regional do órgão.

De acordo com o delegado Bruno Mota, chefe da Delegacia de Imigração da Policia Federal, o motivo da mudança é facilitar a vida da população no acesso ao serviço. Ele também informou como acontece a demanda reprimida, que é quando o consumidor pretende adquirir um produto, mas a falta do dinheiro o impede.

“O aeroporto, como é a porta de entrada e saída dos estrangeiros, vai ficar mais aprazível, de o imigrante regular sua situação no Aeroporto Internacional de Belém. O motivo da mudança é dar duas oportunidades de inspeção do passaporte, tanto em Belém, que não tinha, era apenas em Ananindeua. A Unidade de Registro Estrangeiro fica mais próxima dos estrangeiros que é a porta de entrada e saída do estrangeiro, que é o Aeroporto Internacional de Belém. Seguimos o modelo que tem em Manaus e de Recife. São cidade que tem demandas parecidas e, por isso, optamos para adotar o padrão de outros estados brasileiros.



A demanda reprimida é natural. O cidadão perguntava: ‘como é que não tem dinheiro para inspeção do passaporte se eu paguei. Ocorre que, a Polícia Federal paga a casa da moeda com dotação orçamentária própria. Quando a pessoa paga via GRU (Guia de Recolhimento da União) vai direto para o tesouro nacional. Por isso, ela não entrega dinheiro diretamente a PF. A Delegacia de Imigração, especialmente em Belém, é primeiro lugar em qualidade no Brasil”, explicou Mota.

Funcionamento:

Posto de Emissão de Passaportes – Shopping Metrópole (andar térreo, loja 103-J)

Segunda a Sexta – 07h às 18h

Telefone: 3214-9020

Posto de Emissão de Passaportes – Superintendência Regional de Polícia Federal no Pará (Av. Almirante Barroso, nº 3251 – esquina com a avenida Júlio César)

Segunda a Sexta – 07 às 17h

Unidade de Registro Estrangeiro - Aeroporto Internacional de Belém (2º piso)

Segunda a Sexta - 08h às 17h