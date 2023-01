Mais de três milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Belém em dezembro

Um total de 3,3 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional de Belém em dezembro de 2022, entre decolagens e pousos, o que representa uma alta de 22,7% em relação a 2021, quando 2,7 milhões de passageiros transitaram no local. Uma das companhias aéreas que operam voos para o nosso terminal, a Azul informou, por meio de nota, que operou, em média, 30 voos diários a partir do Aeroporto Internacional de Belém, o que dá um total de 900 voos apenas no mês de dezembro.

Segundo a Azul, os destinos mais procurados foram Altamira, Breves, Carajás, Paragominas, Marabá, Monte Dourado, Salinópolis e Santarém, no Pará, além de Boa Vista (RR), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Macapá (AP), Recife (PE), São Luís (MA), Viracopos (SP). De acordo com a companhia, desses locais ainda seria possível se conectar aos mais de 158 destinos operados pela empresa, que também retomou a rota internacional para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Já a Latam informou, também por meio de nota, que os destinos mais procurados por quem saiu ou chegou a Belém foram São Paulo (SP), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM) e que o perfil predominantemente dos passageiros era a viagem a lazer.

Para o presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do Pará (Singtur-PA) e proprietário de uma empresa de agência de turismo, Fábio Romero, esses números, principalmente os da Azul, mostram que, hoje, há um grande turismo doméstico, regional, dentro das fronteiras do Pará, de paraenses conhecendo seu próprio Estado. “Hoje, vemos, por exemplo, muitas empresas de turismo explorando a região de Cametá e Mocajuba, além de Marabá e São Geraldo do Araguaia, com a sua Serra das Andorinhas, onde há muitas cachoeiras famosas. Santarém também tem atraído muitos turistas paraenses mesmo”, avalia.

Viajantes reclamam dos preços das passagens aéreas

A advogada Ingrid Teixeira, 26 anos, passou pelo Aeroporto Internacional de Belém em dezembro, quando retornava de uma viagem a passeio para Manaus, no Amazonas. “Meu esposo tem parentes lá e fomos visitá-los. O aeroporto estava tranquilo, mas os preços das passagens aumentaram absurdamente nesses últimos meses. Antes da pandemia, era bem mais barato viajar. Durante a pandemia, as passagens estavam mais baratas que o comum, devido à incerteza se o voo ocorreria ou não, mas agora elas estão custando praticamente o dobro dos preços. Por isso, precisamos de bastante organização e planejamento”, avalia ela, que planeja uma nova viagem a passeio para o segundo semestre deste ano. “Não sei o destino, mas acredito que seja nacional mesmo”, completa.

O jornalista Matheus Freire, de 28 anos, também passou pelo Aeroporto de Belém em dezembro, onde também embarcou para Manaus, onde foi passar a virada de ano. “Normalmente, eu costumo viajar de avião em período de baixa temporada, que é quando as passagens dão uma desacelerada nos preços. Acho que ainda é mais acessível para quem compra a passagem com bastante antecedência”, diz ele, que já está se programando para ir a São Paulo e Fortaleza ainda em 2023.

Turistas brasileiros e da própria região Norte foram os que mais visitaram o Pará entre 2019 e 2021

De acordo com o Boletim do Turismo Paraense 2022, divulgado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), e que aponta dados do turismo no Estado entre 2019 e 2021, os brasileiros representaram 88% do total de turistas que visitaram o Pará em 2019 e os turistas internacionais, 12%. Já no ano de 2021, os brasileiros chegaram a representar 99% do número total de visitantes do Estado.

Segundo o Boletim, em comparação às outras unidades federativas, o Pará foi o nono Estado que mais recebeu turistas brasileiros no ano de 2021, com 483 mil visitantes nacionais, representando 3,9% da demanda do País. Os três Estados que mais receberam turistas nacionais, em ordem decrescente, foram: São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Juntos, representaram 41,5% da procura dos viajantes nacionais em 2021.

No que se refere a viagens especificamente por motivo pessoal, o Pará foi o décimo Estado mais procurado pelos brasileiros em 2021, com 385 mil visitantes, o que equivale a 3,7% da demanda nacional. Os três Estados que mais receberam turistas brasileiros que viajaram por motivo pessoal também foram São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Juntos, representaram 41,2% da demanda nacional.

“O conjunto de dados apresentados deixa evidente a importância dos viajantes brasileiros para o turismo paraense, mas também é relevante saber de onde vêm esses turistas para melhor compreensão do desempenho turístico do Estado. Neste sentido, os dados do IBGE mostram que a maioria dos brasileiros buscam destinos próximos à região onde moram, e, ao analisar os destinos turísticos dos brasileiros que residem na Região Norte no ano de 2021, foi observado que 84% deles viajaram pela Região Norte, representando importante indício de que a maioria dos turistas brasileiros que visitam o Estado do Pará é da própria região Norte”, analisa o relatório.