Quatro ônibus pegam fogo dentro da garagem de empresa, em Belém

Quatro ônibus da empresa Arsenal pegaram fogo na madrugada desta segunda-feira (26/8), na Rua Jabatiteua, no bairro de Canudos, em Belém. Não há relatos de feridos ou informações sobre o que teria ocasionado o incêndio, que consumiu os automóveis estacionados na garagem. Porém, as autoridades aguardam o resultado da perícia para saber como as chamas iniciaram e atingiram os transportes públicos, além de determinar se o episódio aconteceu por conta de um acidente ou uma ação criminosa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada ao caso e controlou o fogo. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do CBMPA com mais detalhes do caso e aguarda retorno. A reportagem também tenta contato com a empresa Arsenal.