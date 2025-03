Quatro homens são presos por homicídio e milícia privada em Bragança

Quatro homens foram presos em flagrante na segunda-feira (3) pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, milícia privada e porte irregular de arma de fogo de uso restrito. As prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Pará, em Bragança, no nordeste do estado.

As investigações policiais começaram após um homicídio e duas tentativas de homicídio ocorridos em um bar na Vila Sinhá. Com base em imagens e depoimentos, os policiais identificaram dois suspeitos, que trabalhavam como vigilantes na cidade e seriam integrantes de uma milícia privada.

Ao localizarem o paradeiro dos suspeitos, os agentes os encontraram na companhia de outros dois homens que apresentavam volume suspeito na cintura. Durante a abordagem, foram apreendidas pistolas calibres 9mm e .40, um revólver e várias munições.

Os quatro homens foram presos e levados à Delegacia de Bragança, onde passaram pelos procedimentos legais. Eles permanecem à disposição da Justiça.