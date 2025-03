Mulher morre após ser atropelada enquanto empurrava motocicleta na BR-230, no Pará

Uma mulher identificada como Adriana dos Santos, de 35 anos, morreu após ser atropelada na rodovia federal BR-230, a Transamazônica, no trecho que passa pelo município de Uruará, sudoeste do Pará. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (2), no momento em que a vítima empurrava sua motocicleta, que havia apresentado problemas mecânicos.

Segundo informações do site Correio de Carajás, Adriana seguia pela rodovia quando a moto parou de funcionar. Diante da situação, decidiu empurrar​ o veículo pela margem da estrada em direção à cidade. Durante o trajeto, foi atingida por um carro e sofreu múltiplos ferimentos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrê-la e encaminhá-la ao Hospital Municipal de Uruará, mas ela não resistiu e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Civil do município informou que o motorista do carro prestou socorro à vítima e, posteriormente, se apresentou na delegacia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Ele relatou que chovia no momento do atropelamento e que a pista estava completamente escura, o que teria dificultado a visibilidade na estrada. A Polícia Civil segue investigando o caso, para esclarecer toda a dinâmica do acidente, bem como as causas da morte de Adriana.