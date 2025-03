Jovem é morto com golpe de machado em Bom Jesus do Tocantins

A Polícia Civil de Bom Jesus do Tocantins investiga a morte de Leonildo Santos Borges, de 25 anos, encontrado sem vida em sua residência no último domingo (2). O crime ocorreu na zona rural do município, a cerca de 400 metros da Vicinal Mãe Maria, aproximadamente 22 km da Vila São Raimundo.

Segundo informações preliminares apuradas pela polícia, a vítima foi atingida por um golpe de machado. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos e dar início às investigações.

Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. A Polícia Civil segue em busca de informações que possam levar à identificação e prisão do responsável pelo homicídio.