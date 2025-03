Homem é morto com tiro na cabeça em Canaã dos Carajás; suspeito é preso

Um homem identificado como Chaulim Maravilha Carneiro foi assassinado com um tiro na cabeça em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, no último domingo (2). O principal suspeito do crime, Cícero Araújo Soares, foi preso poucas horas depois pela Polícia Civil. A motivação para o homicídio ainda é desconhecida.

De acordo com informações da polícia, a vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Canaã dos Carajás, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Assim que recebeu a ocorrência da entrada de um paciente baleado na cabeça, a Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu identificar Cícero como autor do crime.

O suspeito foi localizado em uma residência no bairro Jardim Europa e, ao ser abordado pelos agentes, confessou o homicídio. Em depoimento, ele relatou que usou uma espingarda calibre 22 para atirar na vítima e que, ao fugir, descartou a arma em uma área de mata.

Cícero Araújo Soares foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Canaã dos Carajás, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como as motivações. Informações que auxiliem a Polícia Civil podem ser repassadas por meio do disque-denúncia (181).