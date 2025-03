Homem morre após colisão entre caçamba e caminhonete na PA-136, em Curuçá

Um acidente de trânsito com morte foi registrado nesta terça-feira (4), na rodovia estadual PA-136, próximo à Vila São Pedro, em Curuçá, no nordeste paraense. O sinistro envolveu um caminhão caçamba e uma caminhonete modelo Hilux.

Segundo informações de populares, por volta das 11h, a caçamba trafegava pela rodovia, quando a Hilux, que seguia no mesmo sentido, tentou realizar uma conversão à esquerda. A Hilux dirigiu-se para o acostamento e, sem sinalizar, iniciou a manobra de conversão, colidindo com a caçamba.

Um homem identificado como Jaime Barros do Vale, que estava sentado atrás do condutor da caminhonete, morreu. Os condutores foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Curuçá para os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O LIBERAL solicitou nota ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e à Polícia Científica do Pará (PCPA). Esta última informou que o caso é investigado pela Delegacia de Curuçá. “O condutor do veículo que ocasionou o acidente foi preso por homicídio culposo e encaminhado para a unidade policial para os procedimentos cabíveis”, afirma.