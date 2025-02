Condutor é flagrado a 204 km/h na BR-316 e pode perder o direito de dirigir

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária (PRF), um motorista foi flagrado na tarde desta sexta-feira (28) dirigindo a 204 km/h na BR-316, em São Francisco do Pará, no nordeste paraense, durante uma fiscalização com radar no quilômetro 90 da rodovia. O trecho tem limite de velocidade de 100 km/h, o que significa que o condutor excedeu a máxima permitida em mais de 100%.​

A PRF destaca que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração se enquadra no artigo 218, inciso III, que prevê penalidade gravíssima para quem ultrapassa a velocidade máxima em mais de 50%. Ainda segundo a PRF, o motorista receberá uma multa de R$ 880,41 (equivalente a três vezes o valor da infração gravíssima) e terá o direito de dirigir suspenso.

De acordo com a PRF, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves nas rodovias brasileiras. A fiscalização com radar tem o objetivo de coibir esse tipo de comportamento e garantir mais segurança para todos os usuários das estradas.