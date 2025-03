Idoso é assassinado dentro de lava-jato nesta terça-feira (4), em Icoaraci

Um homem identificado como Boaz Martins Souza, de 60 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira (4), no bairro Ponta Grossa, em Icoaraci. Segundo apuração de O Liberal, os criminosos chegaram por volta das 13h, em um carro preto, desceram em frente ao lava-jato, situado na Travessa Berredos esquina com a rua Cel. Juvêncio Sarmento e efetuaram vários disparos contra a vítima, que morreu ainda no local. Quatro projéteis atingiram o idoso, três na região do peito e um na cabeça.

A vítima tinha quatro filhos; três deles foram até o local ajudar no reconhecimento do corpo. Segundo populares, Boaz trabalhava e residia no estabelecimento, onde também funciona uma oficina de manutenção de automóveis há quase 30 anos. Ele já havia sido ameaçado anteriormente e houve relatos de que um veículo de cor branca estava nas redondezas da oficina na noite anterior.

De acordo com o perito criminal José Cordeiro, da Polícia Científica, foi possível constatar que a vítima foi atingida por projéteis calibre .40. "No momento do crime, a vítima correu em direção à porta de entrada do estabelecimento onde morava. Foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo: três no peito e um na região da cabeça", detalhou o perito.

A Polícia Militar e Científica estão no local e isolaram a área. Equipes da Divisão de Homicídio de Icoaraci também estão presentes e iniciaram as investigações para identificar os autores do crime, bem como a motivação por trás do homicídio.

