Cadáver é encontrado em decomposição na zona rural de Baião

Um corpo que estava em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma lagoa na zona rural do município de Baião, no nordeste do Pará. Conforme informações de testemunhas, o cadáver, que não teve o sexo informado, foi localizado na manhã de segunda-feira (3/03), em uma área onde ocorrem escavações, conhecida popularmente como piçarreira. A vítima apresentava indícios de homicídio.

Segundo as informações, o corpo estava na região do Transladário, a 2 quilômetros do Km 29 da rodovia federal BR-422. Algumas pessoas que estavam na área e avistaram o cadáver acionaram uma equipe de policiais da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, na região sudeste paraense, para averiguar a situação. Quando os agentes chegaram ao local, constataram o crime e isolaram a área.

A vítima estava sem documentos de identificação. Além disso, também foi verificado que o morto havia sido completamente despido e apresentava indícios de homicídio. Investigadores da Polícia Civil foram acionados para realizar as apurações iniciais. Em análises preliminares, os agentes indicaram possíveis lesões na região da cabeça da vítima. Mais exames seriam feitos para confirmar a causa da morte e o suposto homicídio. O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal de Tucuruí, onde seriam realizados os exames de necropsia.

Em nota, a Polícia Civil informou que a delegacia de Baião apura o caso. "Até o momento, o corpo que ainda não foi identificado, foi encaminhado para a perícia", comunicaram.