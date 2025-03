Homem é preso em flagrante por maus-tratos a um cão no Jurunas

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (03/03) por maus-tratos e em situação de abandono a um cão há uma semana na passagem Santo Onofre, no bairro do Jurunas, em Belém. Equipes da Delegacia de Proteção Animal (Depa), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), foram até o local após receber denúncia de que o animal estava abandonado.

Os policiais constataram que o tutor havia abandonado o animal na rua, sem oferecer qualquer assistência. “Ao chegar ao local, a equipe da Delegacia constatou que o cão estava jogado em frente à residência do tutor, bastante debilitado e com uma lesão extensa e infecção grave (miíase) na região do ouvido. O animal foi imediatamente resgatado e encaminhado ao Hospital Veterinário, onde recebeu cuidados médicos e permanece internado”, informou o delegado Leandro Lima, titular da Depa.

Após diligências, o tutor foi localizado e conduzido à Delegacia. Com base nos fatos e elementos colhidos durante a investigação, o tutor foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, conforme o Artigo 32 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).