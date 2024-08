quatro homens são presos por aplicarem golpe contra empresa do marajó com cartão clonado

Quatro homens foram presos em flagrante por estelionato, receptação e associação criminosa em Icoaraci, distrito de Belém, na quinta-feira (22/8). Segundo o delegado Gustavo Amoglia, da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outra Fraudes (Deof), as investigações foram iniciadas após registro de Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, no Marajó. A vítima e proprietária de uma empresa que realiza vendas de máquinas industriais que registrou o BO, sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 210 mil, após cair em um golpe envolvendo cartões clonados.

“Os criminosos fizeram contato, por meio de aplicativo de mensagens, com uma empresa que realiza vendas de máquinas industriais localizada em Salvaterra, no Marajó, e realizaram a compra por meio de link de pagamento com cartão de crédito. O estabelecimento, após confirmar o pagamento, realizou a entrega de todo material”, detalhou o delegado.

“Os dados do cartão clonado utilizado para compra são de terceiros, também vítimas, que após tomarem conhecimento da compra, contestaram a compra com a operadora do cartão”, continuou.

Com a contestação dos proprietários dos cartões, os valores foram debitados da conta do estabelecimento, que ficou no prejuízo e perdeu todo o material, que foi levado pelos criminosos.

Após investigações realizadas pela Deof, com apoio de policiais civis de Salvaterra, parte do material foi recuperado e apresentado na sede da Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), em Belém, e entregue para a vítima.

Um dos presos têm antecedentes criminais pela prática dos mesmos crimes e, em abril deste ano, foi preso em flagrante ao receber uma carga avaliada em R$ 100 mil de óleo lubrificante, comprados com cartões clonados no estado do Maranhão.

Todos os envolvidos nos crimes foram autuados em flagrante pelos delitos de estelionato, receptação dolosa e associação criminosa e encontram-se à disposição da Justiça.