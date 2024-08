Homem é preso suspeito de atirar em PM paraense após discussão no Maranhão

O suspeito de balear um sargento da policial militar do Pará e ainda levar a arma de fogo do PM foi preso pela Polícia Civil do Maranhão, na quinta-feira (22/08), na cidade de Vila Nova dos Martírios. Conforme as autoridades policiais, tudo teria ocorrido após uma discussão entre o militar e o suspeito, na quarta-feira (21/08). O policial baleado, identificado como Sargento Filho, é lotado em Rondon do Pará mas reside no outro estado, onde o caso ocorreu.

Não há detalhes sobre o local onde o suspeito foi capturado. De acordo com a PC, durante a ação, a arma de fogo que seria do sargento foi recuperada. As autoridades policiais investigam o que teria gerado a discussão entre o sargento e o suspeito. O militar foi baleado com cerca de três tiros e socorrido para o hospital da região, com o estado de saúde considerado grave. Não há informações sobre o estado de saúde do militar após ser internado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Militar, e aguarda o retorno.