Lancha sequestrada no Pará: Polícia prende suspeito de envolvimento no crime

Um homem suspeito de envolvimento no sequestro da lancha “Expresso Fonseca”, durante o trajeto Gurupá/ Porto de Moz, no Pará, foi preso na manhã desta sexta-feira (23). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Pará. A identidade do suposto assaltante não foi divulgada. A polícia também não revelou onde exatamente o homem foi encontrado.

“A Polícia Civil do Pará informa que a delegacia de Porto de Moz, com o apoio da Polícia Civil do Amapá e Polícia Federal, deu cumprimento, na manhã desta sexta-feira (23), a um mandado de prisão preventiva contra um dos suspeitos do sequestro da lancha ocorrido na última segunda-feira (19)”, disse a PC.

“O preso está à disposição da Justiça. O caso segue em apuração e as equipes realizam buscas para localizar os demais envolvidos no crime, que já foram identificados. Os investigados vão responder pelo crime de roubo majorado, que é quando há violência ou grave ameaça às vítimas”, assegurou a polícia.

O caso

O sequestro da lancha “Expresso Fonseca” ocorreu na manhã de segunda-feira (19), durante o trajeto Gurupá/Porto de Moz, no Pará. Segundo testemunhas, quatro homens armados e violentos se passaram por passageiros e anunciaram um assalto, desviando a lancha rumo ao estado do Amapá, no momento em que a embarcação havia acabado de fazer uma parada para buscar um médico em uma comunidade próxima da cidade de Porto de Moz. Ainda de acordo com as testemunhas, os bandidos exigiam dinheiro a todo instante.

Naquela mesma data (19), os passageiros foram abandonados em uma ilha deserta, nas proximidades de Porto de Moz. Eles foram resgatados na terça-feira (20) com a ajuda de pescadores que passavam pela ilha. Os bandidos fugiram em posse da embarcação, que também foi encontrada na terça, próximo à comunidade do Anauerapucu, distrito do município de Santana, no estado do Amapá.​ Os criminosos levaram vários pertences das vítimas, como joias, celulares e mochilas.