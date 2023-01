Professor de Belém é investigado por importunação e assédio sexual contra aluno

Um professor da rede particular de ensino, que não teve a identidade divulgada, foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Pará, suspeito de importunação e assédio sexual. O cumprimento do mandado foi realizado nesta quarta-feira (4), por meio da Operação 'Importunus'.

O professor é investigado pela prática dos crimes acima citados, que teriam sido cometidos contra um aluno. Durante a operação policial, a equipe apreendeu um aparelho celular, que será submetido à perícia legal.

As investigações do caso continuam para identificar a existência de outras possíveis vítimas do investigado. A Polícia Civil orienta que qualquer denúncia pode ser feita por meio do número 181, ou diretamente nas unidades policiais. A PC reforça a importância da formalização da ocorrência para que os casos possam ser devidamente apurados.