Polícia

Polícia

Mulher é assassinada a tiros em frente a canal na Pedreira, em Belém

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (14)

Mulher é assassinada a tiros em frente a canal na Pedreira, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Maria Laurinete Oliveira Monteiro, 52 anos, mais conhecida como 'Laura', foi morta a tiros na noite de quinta-feira (13), no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima estava sentada em frente a um terreno às margens do canal da avenida Visconde de Inhaúma, esquina com a passagem São Benedito. Moradores relataram que dois homens em uma moto dispararam contra a vítima. A Polícia Civil apura o crime.

"A Seccional da Pedreira investiga o caso. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

O homicídio ocorreu por volta das 23h. Conforme informações preliminares, a vítima estava sentada na calçada em frente ao terreno quando a dupla se aproximou e falou algo. Rapidamente, o garupa sacou a arma de fogo e fez os disparos contra a mulher. Ainda segundo as informações iniciais, os suspeitos estavam encapuzados. A vítima morreu na hora e os suspeitos fugiram em direção desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada até o local por moradores que informaram sobre uma mulher que havia sido baleada na área. A cena do crime foi isolada até a chegada da Polícia Científica. Os agentes da Divisão de Homicídios da Polícia Civil também foram ao local para colher informações que possam ajudar a esclarecer a motivação para o homicídio e chegar até os atiradores.

