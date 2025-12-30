Capa Jornal Amazônia
Polícia

Trio é preso por pichar canal recém-revitalizado em Belém

Com os suspeitos, a Guarda Municipal de Belém (GMB) apreendeu oito latas de tinta spray utilizadas para a prática do crime

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra as oito latas de tinta spray utilizadas para a prática do crime e que foram apreendidas com os suspeitos. (Foto: Divulgação | Agência Belém)

Três homens foram presos em flagrante no início da tarde desta terça-feira (30/12) por pichação na lateral interna do canal da travessa 3 de Maio, nas proximidades da rua Antônio Barreto, no bairro de Fátima, em Belém. A área passou recentemente por obra de revitalização realizada pela Prefeitura de Belém. A ocorrência teve início após a Guarda Municipal de Belém (GMB), que fazia patrulhamento preventivo na região, ser acionada por meio da Central 153 com a denúncia de que três homens estariam praticando o ato de vandalismo no local. Ao chegar ao ponto indicado, a guarnição constatou a pichação em andamento e abordou os suspeitos.

Com o trio, os agentes apreenderam oito latas de tinta spray utilizadas para a prática do crime. Diante do flagrante, os homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Seccional Urbana de São Brás, onde foram apresentados à autoridade policial de plantão, autuados por crime ambiental e permanecem à disposição da Justiça.

Segundo o inspetor da Guarda Municipal Clodoaldo Castro, a pronta resposta foi decisiva para o desfecho da ocorrência. “O patrulhamento preventivo aliado à denúncia da população possibilitou que a equipe chegasse rapidamente ao local e flagrasse o crime em execução, garantindo a prisão dos envolvidos e a preservação do espaço público”, afirmou.

O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), Marcelo Mattos, destacou que o canal da 3 de Maio integra um conjunto de obras recentes entregues à população para melhorar a drenagem, a mobilidade e o aspecto urbano da área. “É uma intervenção recém-concluída, feita com recursos públicos e pensada para beneficiar diretamente os moradores. Atos de vandalismo como esse comprometem o trabalho realizado e geram prejuízos para toda a cidade”, ressaltou.

