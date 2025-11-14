Dupla é presa após furtar a mesma barbearia três vezes seguidas no Marajó

Dois homens, que não tiveram os nomes revelados, foram presos nesta quinta-feira (13/11) pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal de Melgaço, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de furtarem uma barbearia três vezes durante a madrugada. O crime foi flagrado por uma câmera de monitoramento.

Segundo o portal Notícia Marajó, a primeira invasão ao estabelecimento ocorreu por volta de 1h03. Pelas imagens do circuito interno de segurança, é possível ver o momento em que um homem entra pela porta da frente, com o rosto coberto por uma camisa, vasculha o local e leva alguns objetos.

Depois disso, por volta de 1h55, um segundo suspeito também entra na barbearia e carrega um fardo de refrigerantes. Já por volta das 5h, o primeiro suspeito retorna ao local, novamente com o rosto coberto, abre gavetas e recolhe máquinas de cortar cabelo.

Ainda conforme o Notícia, o proprietário percebeu o furto, acionou a Polícia Militar e, após verificar as gravações do estabelecimento, identificou os suspeitos, que seriam vizinhos dele. Segundo a PM, assim que o primeiro suspeito foi localizado, ele confessou o delito e afirmou ter vendido duas máquinas de cortar cabelo para uma pessoa que teria viajado para o interior do município.

Logo depois, agentes da Guarda Municipal detiveram o segundo suspeito na casa do avô. Ele disse às autoridades que também vendeu outros objetos furtados para dois homens. Ao todo, pelo menos quatro máquinas de cortar cabelo foram recuperadas.

Os suspeitos foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Melgaço. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição confirmou que os suspeitos "foram presos em flagrante por furto e estão à disposição da Justiça". O caso é investigado pela Delegacia de Melgaço.