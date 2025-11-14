Homem é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Barcarena

Um homem identificado inicialmente como Evenilson foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Barcarena, Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (13), na rua Almeida Morães, na área conhecida como ‘sede’. Câmeras de segurança registraram o homicídio.

Pelo vídeo é possível ver quando os suspeitos chegaram em uma motocicleta por volta de 19h52. Um deles, que usa capacete de proteção e está na garupa do veículo, desce e entra na conveniência. Há pessoas no local jogando sinuca no momento em que o atirador vai até o balcão. A vítima está sentada em uma cadeira e só percebe a presença do suspeito quando o executor aponta a arma de fogo.

Evenilson é alvejado várias vezes e cai no chão. As pessoas que estão no local se protegem com medo. O vídeo mostra que o atirador descarrega a arma e vai até o comparsa, que aguardava na moto, e pega outra arma de fogo. Depois o homem retorna até a vítima e dispara mais vezes contra o corpo de Evenilson, que já está imóvel. Após o crime, a dupla de executores foge.

As pessoas que estavam no local acionaram a Polícia Militar, que foi até o estabelecimento para resguardar a cena do crime até a chegada dos peritos da Polícia Científica. Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.