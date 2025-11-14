Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Barcarena

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (13)

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Barcarena. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado inicialmente como Evenilson foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Barcarena, Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (13), na rua Almeida Morães, na área conhecida como ‘sede’. Câmeras de segurança registraram o homicídio.

Pelo vídeo é possível ver quando os suspeitos chegaram em uma motocicleta por volta de 19h52. Um deles, que usa capacete de proteção e está na garupa do veículo, desce e entra na conveniência. Há pessoas no local jogando sinuca no momento em que o atirador vai até o balcão. A vítima está sentada em uma cadeira e só percebe a presença do suspeito quando o executor aponta a arma de fogo. 

Evenilson é alvejado várias vezes e cai no chão. As pessoas que estão no local se protegem com medo. O vídeo mostra que o atirador descarrega a arma e vai até o comparsa, que aguardava na moto, e pega outra arma de fogo. Depois o homem retorna até a vítima e dispara mais vezes contra o corpo de Evenilson, que já está imóvel. Após o crime, a dupla de executores foge.

As pessoas que estavam no local acionaram a Polícia Militar, que foi até o estabelecimento para resguardar a cena do crime até a chegada dos peritos da Polícia Científica. Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é morto a tiros

Homicídio em barcarena
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

fatalidade

Homem morre eletrocutado ao tentar pegar manga em árvore

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando ele entrou em contato com uma fiação elétrica

15.11.25 21h55

flagrante

'Advogata' é presa com drogas e armas dentro de carro; saiba quem é

Nas redes, mulher exibe sete especializações, rotina profissional, igreja e até campeonatos de fisiculturismo; ela foi detida na última quinta

15.11.25 21h46

sequestro

Jovem é sequestrada no lugar da tia e usada como isca por ex-companheiro

Durante o sequestro, o homem entrou em contato com a ex-companheira e exigiu que ela fosse ao seu encontro

15.11.25 21h37

POLÍCIA

Suspeito de matar vice-presidente da Fiepa chega a Belém e é encaminhado à SEAP

Fernando foi preso na tarde de quarta-feira (12), por volta das 14h, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Anita Garibaldi, em Joinville.

15.11.25 18h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

flagrante

'Advogata' é presa com drogas e armas dentro de carro; saiba quem é

Nas redes, mulher exibe sete especializações, rotina profissional, igreja e até campeonatos de fisiculturismo; ela foi detida na última quinta

15.11.25 21h46

fatalidade

Homem morre eletrocutado ao tentar pegar manga em árvore

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu quando ele entrou em contato com uma fiação elétrica

15.11.25 21h55

Tristeza

Corpos de mãe e bebê que morreram em acidente na BR-316 são liberados

Ainda não há informação para qual cidade os corpos foram levados

19.08.21 14h33

VIOLÊNCIA SEM LIMITE

Jovens são obrigadas a cavar a própria cova antes de serem executadas

As garotas, de 16 e 17 anos, teriam sido vítimas de uma guerra entre facções criminosas

22.03.21 22h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda