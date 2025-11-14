Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Casal é morto a tiros dentro de carro em condomínio no Icuí-Guajará, em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14)

O Liberal
fonte

Casal é morto a tiros dentro de carro em condomínio no Icuí-Guajará, em Ananindeua. (Foto: Redes Sociais)

Um casal foi morto a tiros dentro de um carro de passeio no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na madrugada desta sexta-feira (14). O crime ocorreu na rua Principal do Condomínio Novo Cristo II. O condutor do veículo foi identificado como Jones Denilson de Oliveira Favacho, de 43 anos. A mulher que estava no banco se chama Alexsandra Kiane de Oliveira Maia, conforme as autoridades policiais. As duas vítimas morreram na hora após o automóvel ser atingido por mais de 30 tiros.

"Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. Equipes da Delegacia de Homicídios Metropolitana trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime", comunicou.

Segundo as informações iniciais, o duplo homicídio ocorreu por volta de 2h50. Moradores teriam acionado a Polícia Militar após acordarem com o barulho de diversos tiros sendo disparados. O casal foi encontrado sem vida dentro do carro que estava crivado de balas. Agentes do 6º Batalhão de PM estiveram no local e realizaram o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. Ninguém soube informar quem seriam os autores dos disparos.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil iniciou as investigações para apurar a motivação e chegar aos responsáveis pelo duplo homicídio. Peritos da Polícia Científica do Pará estiveram no local durante a madrugada realizando a análise da cena do crime e coletando evidências que devem auxiliar no avanço das diligências.

 

duplo homicídio em ananindeua

casal é morto a tiros
Polícia
