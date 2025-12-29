Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Justiça determina prisão preventiva do homem que ateou fogo na companheira e na filha em Salinópolis

O juiz titular disse que a brutalidade do delito demonstra que o suspeito possui “personalidade violenta, desprovida de freios morais, com alto grau de periculosidade”

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito fugindo (à esquerda) e um homem jogando um lençol pegando fogo (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) determinou nesta segunda-feira (29/12) a prisão preventiva de Edson Vales Coelho, suspeito detido por atear fogo na companheira, Thayse do Nascimento, e também na filha do casal, de apenas 11 anos. O caso aconteceu no domingo (28/12) no interior da residência do casal, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Edson ainda conseguiu fugir de motocicleta do local do crime, mas foi interceptado pela Polícia Militar na BR-316, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, depois de colidir contra uma viatura da corporação.

O juiz Antonio Carlos de Souza Moitta Koury, titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis, disse na decisão que Thayse, apesar da condição física visivelmente debilitada, prestou depoimento por videoconferência, relatando os momentos de desespero vivenciados e confirmando que o companheiro cometeu o crime.

Devido à gravidade da conduta, risco de fuga e necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva.

VEJA MAIS

image Presa no Rio, mulher suspeita de sequestrar bebê e atear fogo na mãe da criança

image Mulher denuncia violência doméstica usando papel higiênico: ‘Cárcere privado’
O caso foi registrado em Santa Catarina nesse sábado (4). O agressor, que possui 44 boletins de ocorrências registrado, foi preso

image VÍDEO: Após bater na mulher e na enteada, motorista bêbado bate em ônibus e provoca fogo em fiação
De acordo com a Polícia Civil, ele bebeu, quebrou o nariz da esposa, bateu na enteada adolescente e saiu com o carro

“O delito cometido reveste-se de extrema repugnância e reprovabilidade social. O autuado, por motivo torpe – suposta traição da companheira –, esperou que ela e a filha menor estivessem dormindo para, covardemente, lançar sobre ambas substâncias inflamáveis (gasolina) e atear fogo em seus corpos, causando-lhes queimaduras gravíssimas, com risco concreto e iminente de óbito”, afirmou o magistrado.

Segundo Koury, o caso trata-se de violência baseada em gênero, “praticada no seio do lar, evidenciando-se a situação de vulnerabilidade da mulher e da criança, agravada pelo uso de meio cruel, pela surpresa e pela natureza das lesões provocadas, que demandaram internação hospitalar intensiva em unidade especializada, conforme consta nos autos”.

O juiz contou que a brutalidade do delito demonstra que o suspeito possui “personalidade violenta, desprovida de freios morais, com alto grau de periculosidade”. E que ele não distingue os laços afetivos com as vítimas como barreira à prática dos atentados. Diante de todos os comportamentos de Edson, Antonio converteu a prisão do suspeito para preventiva. Ele segue à disposição da Justiça.

Estado de saúde das vítimas

Thayse e a filha seguem internadas. Os ferimentos que a mulher teve foram mais graves De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), ela teve queimaduras de terceiro grau na face, tórax, braços e pernas, enquanto a menina apresentou queimaduras de segundo grau nos membros inferiores. Por enquanto, o estado de saúde atualizado das duas é desconhecido.

O major Rodrigo do Vale, comandante do 13º Grupamento Bombeiro Militar (13º GBM) e que também atuou como perito na ocorrência, disse que, assim que as vítimas chegaram ao quartel, os agentes iniciaram os protocolos de atendimento pré-hospitalar, “priorizando a estabilização clínica, o cuidado humanizado e o rápido encaminhamento ao Hospital Regional de Salinópolis, em razão da gravidade das lesões”.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará realiza a perícia técnica no local do sinistro, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias, a dinâmica do incêndio e os elementos técnicos da ocorrência, contribuindo com as investigações conduzidas pelos órgãos competentes”, destacou.

Em nota, a PC disse que o suspeito “recebeu alta médica e foi encaminhado ao Sistema Penitenciário”.

O caso

Thayse e a filha estavam dormindo em casa. Uma câmera instalada perto da residência onde elas estavam registrou o momento em que o suspeito foge de moto. Pelo áudio da gravação, é possível ouvir o grito de uma criança. Vizinhos perceberam a situação e correram para ajudar as vítimas. Um deles conseguiu retirar um lençol em chamas da residência e jogá-lo no meio da rua, evitando que o fogo se espalhasse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

justiça

determina prisão preventiva

ateou fogo

companheira

filha

salinópolis
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Criança de 5 anos morre em acidente entre micro-ônibus da prefeitura e motocicleta em Altamira

O acidente ocorreu em uma rua movimentada do centro comercial da cidade

01.01.26 9h01

POLÍCIA

Polícia prende jovem por tráfico de drogas em Parauapebas

Antony Leite Pereira, de 21 anos, estava com 32 gramas de maconha, segundo a polícia

31.12.25 21h08

POLÍCIA

‘Vaqueirinho’ e ‘Gago’ são suspeitos de matar colega de trabalho em Tailândia

Os dois suspeitos teriam assassinado Nilson Sabino da Silva, no início desta semana.

31.12.25 20h06

FURTO DE CABOS

Homem que comprava fiação furtada em Belém é preso

Suspeitos foram identificados após denúncias de moradores

31.12.25 18h31

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

TRISTEZA

Criança de 5 anos morre em acidente entre micro-ônibus da prefeitura e motocicleta em Altamira

O acidente ocorreu em uma rua movimentada do centro comercial da cidade

01.01.26 9h01

POLÍCIA

Perseguição e troca de tiros termina com dois suspeitos mortos e dois presos no Mangueirão

Suspeitos teriam roubado uma caminhonete, mas foram interceptados por policiais do 24º BPM

30.12.25 23h04

ESTUPRO

Homem é preso como suspeito de manter relação com criança de 11 anos em Muaná, no Marajó

O mandado de prisão preventiva contra o homem foi expedido pela Justiça

31.12.25 10h09

POLÍCIA

Homem é encontrado morto dentro de banheiro em Outeiro

Poucos dias antes, Alex Silva teria recebido a quantia de R$ 10 mil, o companheiro da vítima está desaparecido

30.12.25 20h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda