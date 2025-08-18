VÍDEO: Após bater na mulher e na enteada, motorista bêbado bate em ônibus e provoca fogo em fiação

Um motorista bêbado causou um acidente entre o carro que dirigia e um ônibus, deixando quatro pessoas feridas em São Caetano do Sul, em São Paulo, no último domingo (17). Segundo a polícia, antes do ocorrido ele teria agredido a mulher e a enteada.

O acidente teria ocorrido quando o homem bêbado atravessou o sinal com o veículo e, então, colidiu com o coletivo. Após a batida, o ônibus atingiu um poste, que caiu e causou um incêndio na fiação da rua, deixando alguns trechos sem energia elétrica por um tempo. O vídeo abaixo mostra o momento do acidente:

O coletivo teria perdido o freio e só parou quando bateu num poste na outra quadra. No ônibus, havia 15 pessoas, sendo duas idosas. Três passageiros e o motorista do ônibus se machucaram e foram levados à UPA de São Caetano. O condutor do carro também se feriu e vai ser preso assim que tiver alta do pronto-socorro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.