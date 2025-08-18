Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Após bater na mulher e na enteada, motorista bêbado bate em ônibus e provoca fogo em fiação

De acordo com a Polícia Civil, ele bebeu, quebrou o nariz da esposa, bateu na enteada adolescente e saiu com o carro

Gabrielle Borges
fonte

Carro do motorista ficou completamente destruído após acidente (Reprodução/G1)

Um motorista bêbado causou um acidente entre o carro que dirigia e um ônibus, deixando quatro pessoas feridas em São Caetano do Sul, em São Paulo, no último domingo (17). Segundo a polícia, antes do ocorrido ele teria agredido a mulher e a enteada.

VEJA MAIS

image Motorista bêbado tenta atropelar clientes em lanchonete
Suspeito foi perseguido e preso pela Polícia Militar dentro do condomínio onde mora


image Mulher escapa de ser atropelada por motorista bêbado; veja
Motorista informou aos policiais que foi dar marcha à ré no carro, porém, engatou a primeira

O acidente teria ocorrido quando o homem bêbado atravessou o sinal com o veículo e, então, colidiu com o coletivo. Após a batida, o ônibus atingiu um poste, que caiu e causou um incêndio na fiação da rua, deixando alguns trechos sem energia elétrica por um tempo. O vídeo abaixo mostra o momento do acidente:

Veja o vídeo

O coletivo teria perdido o freio e só parou quando bateu num poste na outra quadra. No ônibus, havia 15 pessoas, sendo duas idosas. Três passageiros e o motorista do ônibus se machucaram e foram levados à UPA de São Caetano. O condutor do carro também se feriu e vai ser preso assim que tiver alta do pronto-socorro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

acidente de trânsito

motorista alcoolizado
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

SAÚDE

Bolsonaro é liberado de hospital neste sábado e exames apontam quadro de esofagite e gastrite

O ex-presidente chegou às 9h ao hospital DF Star, em Brasília, e saiu às 13h58

16.08.25 14h56

MEDIDA

Projeto do governo prevê que conteúdos ilegais sejam removidos de plataformas sem aval judicial

A proposta também prevê multas, advertências e a obrigação de manter representação legal no país, para facilitar o contato com autoridades e usuários brasileiros

16.08.25 13h59

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

Brasil

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são soltos em São Paulo

Eles foram presos acusados de participação em esquema de fraude

15.08.25 20h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Mulher nua em praia é abordada pela polícia e confessa ter matado o pai esfaqueado

De acordo o relato, ela saiu nua na rua pois estava estressada por cuidar sozinha do idoso, que apresentava diversas comorbidades, há anos. Homem morreu com vinte facadas

18.08.25 10h56

investigação

Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia; cachorro estava amarrado próximo aos corpos

Corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca

18.08.25 7h58

Acidente

Vídeo mostra acidente durante salto de paraquedas em Anápolis (GO)

Mulher foi resgatada inconsciente após queda em salto de paraquedas em Anápolis

18.08.25 9h24

acusado de exploração sexual

Ex-funcionários revelam rotina na mansão onde Hytalo Santos morava com adolescentes

Relatos apontam que os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular.

17.08.25 21h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda