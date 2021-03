Mulher escapa de ser atropelada por motorista bêbado; veja

Uma mulher escapou por pouco de ser atropelada por uma caminhonete, no momento em que transitava pela calçada. O caso aconteceu no domingo (7), e foi flagrado por câmeras de segurança de um estabelecimento na avenida Central do Núcleo Bandeirante, no DF.

Pelas imagens, é possível observar a pedestre, de camisa verde, andando pela calçada, quando uma caminhonete prata avança em direção a ela. O veículo, no entanto, acabou atingindo uma pilastra.

Um homem de 56 anos era quem conduzia o automóvel, e uma mulher estava de carona. O motorista informou aos policiais que foi dar marcha à ré no carro, porém, engatou a primeira marcha sem querer e invadiu um estabelecimento comercial.

A Polícia Militar esteve no local e tomou todas as medidas administrativas e criminais. O condutor foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), onde, por meio do teste de etilômetro, constatou-se a embriaguez.

O autuado confessou que havia ingerido bebida alcoólica. Foi arbitrado valor de R$ 1.050, a título de fiança.