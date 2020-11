Motorista bêbado tenta atropelar clientes em lanchonete

Um homem jogou o carro em direção a clientes em uma lanchonete em Águas Claras (DF), por volta de 1h50 desta quinta-feira, 19. A Polícia Militar relatou que o condutor estava embriagado e tentou fugir.

De acordo com a gerência do estabelecimento, o condutor se envolveu em uma briga no local e, em seguida, tentou atropelar os clientes da lanchonete. O agressor destruiu a vidraça da frente do ponto comercial.

Os policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) ouviram gritos de moradores e foram até o local. Lá viram o motorista de um Golf branco jogando o carro em direção aos clientes da lanchonete.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir em alta velocidade. Os policiais o alcançaram apenas dentro do condomínio onde mora. Como estava agressivo, o algemaram.

A mãe, a irmã e outros familiares do motorista desceram para verificar o que estava acontecendo e tentaram acalmar o suspeito.

O homem foi conduzido a 21ª Delegacia de Polícia. Lá, fez o teste do etilômetro, dando o resultado de 0.67 mg/l (portanto, superior a 0,34 miligramas). Ele foi preso em flagrante e autuado por embriaguez, dano, direção perigosa e desobediência.