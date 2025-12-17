Presa no Rio, mulher suspeita de sequestrar bebê e atear fogo na mãe da criança

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, prenderam, nesta terça-feira, 16, uma mulher que sequestrou uma bebê de oito meses e é suspeita de atear fogo na mãe da criança no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

A polícia encontrou a suspeita com a bebê em Cataguases, em Minas Gerais. A criança foi resgatada em segurança, de acordo com a polícia, e a mulher presa em flagrante.

O crime foi cometido, segundo a polícia, na sexta-feira, 12. De acordo com as investigações, a mulher se aproximou da mãe do bebê "sob o falso pretexto de auxiliar doando roupas para a menina, e fez visitas a ela durante três dias".

A vítima, que é do Morro da Providência, foi levada para o Complexo da Maré, onde foi atacada. Além da bebê, a criminosa levou também outra filha da vítima, uma criança de 6 anos que é autista não verbal.

A mãe foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros no Parque União. Ela estava com queimaduras pelo corpo e foi socorrida para um hospital, onde ainda está internada.

A equipe da Polícia Civil conseguiu identificar que a mulher se deslocou, inicialmente, para a Baixada Fluminense, onde abandonou a menina de 6 anos. A criança foi encontrada e levada para um abrigo, onde recebeu os cuidados necessários. De lá, a criminosa seguiu com a bebê para Minas Gerais.

"O trabalho de inteligência conseguiu apurar diversos endereços relacionados à autora. Com base em troca de informações, chegaram ao local onde ela estava e resgataram a bebê", diz a Polícia Civil.

A mulher foi presa em flagrante pelo rapto da menina. Ela ainda é investigada pela DDPA por tentativa de homicídio e por abandono de incapaz.