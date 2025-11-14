Capa Jornal Amazônia
Suspeito de tentar fugir em carro morre ao trocar tiros com a PM em Marabá

A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14)

O Liberal
fonte

Suspeito de tentar fugir em carro morre ao trocar tiros com a PM em Marabá. (Foto: Redes Sociais)

Um homem que ainda não teve a identidade informada morreu em uma intervenção policial na madrugada desta sexta-feira (14), no bairro Liberdade, em Marabá, sudeste do Pará. Segundo as informações da Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela avenida Boa Esperança quando percebeu um Volkswagen Polo trafegando de forma suspeita. O suspeito tentou fugir ao receber ordem de parada e ocorreu uma perseguição e a troca de tiros.

De acordo com o 34º Batalhão da Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 0h30. O carro suspeito estava coberto de lama, inclusive a placa, e circulava em uma área conhecida pelo histórico de tráfico de drogas. A guarnição sinalizou para que o motorista parasse. No entanto, a ordem foi ignorada, dando início a uma perseguição pelas ruas do bairro. O veículo acabou sendo cercado na travessa São Francisco. Conforme a PM, o condutor saiu do carro já efetuando disparos contra os policiais.

De acordo com os agentes, houve troca de tiros e o homem tentou continuar a fuga a pé, seguindo pela avenida Planalto. A troca de tiros continuou por alguns metros até que o suspeito foi atingido. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre .38, munições intactas e deflagradas, quantidades reduzidas de cocaína e maconha, além de um celular, chaves e um canivete.

O Samu chegou a ser acionado, mas, devido à demora, a própria guarnição levou o suspeito baleado ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). No entanto, o suspeito morreu após dar entrada na unidade.

 

