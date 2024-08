professor de artes marciais é perseguido e morto a tiros dentro de bar em ananindeua

O professor de artes marciais Albino Negrão, de 40 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar localizado no bairro Água Lindas, em Ananindeua, na Grande Belém, neste sábado (31/8). De acordo a Polícia Militar, a vítima entrou no estabelecimento, que fica na Rua Osvaldo Cruz, foi perseguida por um homem e baleada logo depois. Além de Albino, uma outra pessoa, de identidade não informada, também foi atingida pelos disparos. Até o momento, a motivação por trás do homicídio ainda é desconhecida.

O 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na área, foi acionado ao caso. De acordo com o relato policial, a outra pessoa que ferida no ataque foi socorrida com vida Policlínica Cleonisse Begot, mas o estado de saúde não foi revelado.

VEJA MAIS

Além disso, os militares ainda tentaram coletar mais detalhes sobre o caso, mas a “lei do silêncio” imperava. Ninguém ouviu ou viu nada. Sendo assim, a polícia ainda tenta descobrir como o autor dos disparos fugiu do bar ou qualquer informação que possa ajudar a identificá-lo. Isso porque, assim que os policiais chegaram na cena do crime, ele já tinha fugido.

Também não se sabe se as duas vítimas baleadas estavam juntas ou se apenas uma delas era alvo dos tiros. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre as investigações do crime e aguarda retorno.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.