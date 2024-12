Princípio de incêndio é registrado em hotel no centro de Belém

Um princípio de incêndio foi registrado em um hotel localizado no centro de Belém, na tarde desta segunda-feira (30/12). Funcionários perceberam a fumaça saindo de um dos elevadores do 14º andar. Depois disso, o hotel foi evacuado. Não há relatos de feridos.

Nas redes sociais circula um vídeo que mostra bastante fumaça branca saindo de um dos quartos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado ao caso. Até agora, é desconhecida a causa do sinistro. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com o hotel para obter mais detalhes do caso.