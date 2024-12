Incêndio destrói loja de materiais de construção na Cabanagem

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de materiais de construção, na manhã desta sexta-feira (20), na avenida Independência, bairro da Cabanagem, em Belém. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande cortina de fumaça no entorno do estabelecimento. As causas do sinistro são desconhecidas e deverão ser investigadas. Não há informações sobre feridos. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência.

A reportagem do Grupo Liberal apura mais informações para atualizar este texto.