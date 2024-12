Incêndio atinge apartamento no bairro Parque Verde, em Belém

Um incêndio atingiu o apartamento de um condomínio localizado na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém, na manhã desta segunda-feira (16/12). Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que “as chamas foram controladas e que não houve vítimas”. Por enquanto, a causa do sinistro é desconhecida.

Nas redes sociais circula um vídeo do caso. Pelas imagens é possível ver fumaça do imóvel e, ao que tudo indica, fuligem no teto do apartamento.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para dar um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.