Moradora sofre queimaduras graves durante incêndio em casas no bairro do Telégrafo, em Belém

Uma moradora da casa onde iniciou o incêndio na rua do Acampamento, no bairro do Telégrafo, em Belém, sofreu graves queimaduras nas mãos e pés durante o incidente. O fogo consumiu completamente a casa da vítima e ainda atingiu parcialmente outras duas, na manhã desta quarta-feira (11/12). A mulher foi socorrida para um hospital e não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Os três imóveis foram atingidos pelo incêndio por volta de 6h. Segundo informado pela enfermeira Letícia Rocha, que é sobrinha da mulher ferida, a vítima deve passar por cirurgia. “Ela está internada agora em um hospital particular para fazer antibioticoterapia endovenoso e provavelmente a limpeza do local queimado, por meio de cirurgia no ferimento. Ela é servidora pública, então nós fomos até o local de trabalho dela para pegar os documentos que ela tinha lá, pois os que estavam na casa foram destruídos no incêndio”, diz Letícia.

Ainda segundo a familiar da vítima, a mulher teve os membros superiores e inferiores queimados quando tentava sair da casa.

“Ela me informou que foi o botijão de gás que começou a pegar fogo. Meu tio estava tentando conter o fogo no fogão e passou pro botijão. Ela tinha ido até o quintal para pegar uma toalha, mas viu muito fogo e tentou passar a parte da frente da casa para sair, pois no quintal seria pior para ficar. Quando ela passou pela cozinha, nessa tentativa dela de saída, o corpo ficou queimado. São queimaduras de terceiro grau”, conta Letícia.

De acordo com a informação da sobrinha da vítima, as casas atingidas são de pessoas da mesma família. Ainda durante a manhã, uma equipe da Defesa Civil de Belém esteve no local para fazer o levantamento das perdas e iniciar o processo de verificação das residências afetadas, para que os moradores sejam amparados por auxílio.

Moradora de casa atingida por incêndio no Telégrafo conversando com representante da Defesa Civil de Belém. (Foto: Dilson Pimentel / Especial para O Liberal)