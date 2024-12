Casa é destruída por incêndio em Icoaraci; ninguém ficou ferido

Uma casa foi destruída pelo fogo na tarde desta quinta-feira (12), em Icoaraci, distrito de Belém. O caso ocorreu na travessa Berredos, próximo da passagem Santa Maria. De acordo com informações que circulam nas redes, o imóvel seria de um carroceiro, bastante conhecido na área. Não há relatos sobre feridos. Apenas danos materiais foram registrados.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas bastante altas. Moradores do entorno aparecem correndo na tentativa de ajudar a controlar as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

A reportagem do Grupo Liberal apura mais detalhes a respeito da ocorrência para atualizar este texto.