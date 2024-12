Incêndio destrói hotel em Portel, na Ilha do Marajó

Um incêndio de grandes proporções consumiu, na noite desta terça-feira (10), um hotel localizado na rua Duque de Caxias, em Portel, na Ilha do Marajó. A área afetada fica próxima à sede da Prefeitura de Portel e ao Terminal Hidroviário Absalão Gomes, um dos pontos de grande movimentação na cidade.

Vídeos que circularam nas redes sociais registraram o avanço das chamas no interior do prédio, enquanto hóspedes e funcionários deixavam o local às pressas, carregando pertences pessoais. O fogo, que rapidamente se espalhou, gerou pânico e mobilizou moradores da região, que acompanharam a tentativa de controle do incêndio.

Até o momento, as causas do incidente não foram esclarecidas, e não há informações confirmadas sobre feridos. O Corpo de Bombeiros do Pará foi acionado e faz investigações para determinar as circunstâncias que levaram ao ocorrido.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda um posicionamento oficial sobre as ações tomadas e o levantamento de possíveis danos. O hotel, ponto de hospedagem conhecido na região, ficou completamente interditado após o ocorrido.