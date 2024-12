Incêndio atinge 3 casas no bairro do Telégrafo, em Belém, nesta quarta-feira (11)

Um incêndio foi registrado no bairro do Telégrafo, em Belém, nesta quarta-feira (11). As primeiras informações indicam que o fogo atingiu três casas, sendo uma com perda total e duas com danos parciais. As informações de moradores são que o fogo começou por volta de 6h, na rua do Acampamento, entre Rua Nova e Rua do Canal do Galo. Uma moradora ficou ferida com queimaduras e foi socorrida. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local para apagar as chamas. Ainda não há informações oficiais sobre o que pode ter ocasionado o incêndio. No entanto, moradores do imóvel onde o fogo teria iniciado informaram que um vazamento de gás no fogão da residência ocasionou as chamas. Conforme familiares, a vítima ferida, que teve queimaduras nos braços e nas pernas, era moradora do imóvel e estaria tentando conter as chamas. A casa ficou completamente destruída e duas residências ao lado também foram atingidas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o incêndio e a mobilização dos moradores da área. Uma equipe da Defesa Civil de Belém esteve no local para fazer o levantamento das perdas e iniciar o processo de verificação das residências afetadas, para que os moradores sejam amparados por auxílio.

A Redação Integrada de O Liberal segue apurando mais informações sobre o caso.

Ajuda

Uma das famílias que perdeu tudo devido ao incêndio pede ajuda por meio de doações de roupas, eletrodomésticos, itens de higiene e alimentos. O posto de arrecadação é na rua do acampamento nº 376 e nº 70. Outras doações podem ser enviadas para o PIX 91 98216-2749, em nome de Catia Cilene Rosário de Souza.