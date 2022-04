PRF apreende cocaína avaliada em meio milhão de reais dentro de ônibus no Pará

Duas mulheres foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pelo crime de tráfico de drogas, no município de Medicilândia, no sudoeste do Pará. Com as suspeitas foram apreendidos três tabletes de cocaína, o que representa um prejuízo de R$ 500 mil para o crime organizado. A ação de fiscalização da PRF ocorreu na segunda-feira (18), no quilômetro 748 da BR-230.

Durante abordagem a um ônibus de viagem, a equipe encontrou no bagageiro interno uma bolsa feminina, contendo aproximadamente 3,25 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína.

As duas mulheres, que ocupavam as poltronas onde a bolsa com os entorpecentes foi encontrada, apresentaram conversas contraditórias, diante dos questionamentos dos policiais rodoviários federais. Elas também divergiram quanto ao destino e origem da viagem.

Questionadas sobre a quem pertencia a droga, cada uma dizia ser da outra a propriedade do material ilícito. Diante do flagrante, as suspeitas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.