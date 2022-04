Ex-secretário estadual do Mato Grosso é preso pela PF por tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Descobrimento, que apura o envio de drogas do Brasil para Portugal. Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva nos estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Agentes federais brasileiros, também cumpre três mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nas cidades de Braga e Porto, em Portugal, com o apoio da polícia local. As informações são do Portal Metrópoles.

Entre os presos nesta manhã, está o ex-secretário de Ciências e Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, Nilton Borgatto (PSD), que estava na pasta desde 2019, mas saiu do governo em março deste ano para se dedicar à campanha de deputado federal. Ele também já foi prefeito de Glória D’Oeste, cidade a 309 km de Cuiabá, na fronteira com a Bolívia.

As investigações iniciaram em fevereiro de 2021, quando uma inspeção identificou cerca de 595kg de cocaína escondidos na fuselagem de um jato executivo Dassault Falcon 900, pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, que havia pousado no aeroporto internacional de Salvador (BA) para abastecimento.

A estrutura da organização criminosa atuante nos dois países é composta por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares (responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para acondicionar o entorpecente), transportadores (responsáveis pelo voo) e doleiros (responsáveis pela movimentação financeira do grupo), conforme identificado pela Polícia Federal.

As sentenças foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador e a Justiça portuguesa. A Justiça brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados.