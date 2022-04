Quatro suspeitos são presos por tráfico de drogas em Curuçá

Quatro pessoas foram presas, na última segunda-feira (18), por envolvimento com o crime de tráfico de drogas, no bairro da Marambaia, em Curuçá, região do nordeste paraense. A ação dos agentes da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIA) ocorreu durante a operação “Curuçá Segura”.

Os militares faziam rondas, quando avistaram um homem, identificado como Fabiano dos Santos comercializando entorpecentes, na frente de sua residência, para Henrique do Espírito Santo. Durante a abordagem e revista pessoal, Fabiano revelou que havia mais droga dentro da casa.

Quando entraram no local, os PMs encontraram mais dois suspeitos: Fábio dos Santos e Thiago dos Santos. Ambos estavam escondidos em um dos cômodos da residência, onde foram localizados 211 porções de pasta base de cocaína, 55 porções de oxi, R$ 83 em dinheiro, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Todos os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Curuçá, onde foram apresentados à autoridade policial de plantão, para os procedimentos de praxe.